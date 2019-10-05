Yaşam
Karaya vurmuş balina heykeli ile küresel ısınmaya dikkat çektiler05 Ekim 2019 Cumartesi 15:44 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 15:55
Belçika'da sanatçılar küresel ısınmaya dikkat çekmek için bir araya geldi, karaya vurmuş bir balina heykeli sergiledi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, karaya vurmuş balina heykeli su kanalının yanında sergilendi. Sanatçılar üniforma giydi, balina heykeli canlıymış gibi davrandı.
Heykel hortumla yıkandı, notlar tutuldu, kan örnekleri alındı, insanlar uzaklaştırıldı.
Heykelin gerçek olduğunu düşünenler oldu. Karaya vuran balina heykeli, daha önce Paris, Londra ve Madrid'de de sergilendi.
Sanatçıların hedefi, giderek artan küresel ısınma ve bozulan ekosisteme dikkat çekmek.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: küresel ısınma karaya vurmuş balina heykeli