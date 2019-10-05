Belçika'nın başkenti Brüksel'de, karaya vurmuş balina heykeli su kanalının yanında sergilendi. Sanatçılar üniforma giydi, balina heykeli canlıymış gibi davrandı.

Heykel hortumla yıkandı, notlar tutuldu, kan örnekleri alındı, insanlar uzaklaştırıldı.

Heykelin gerçek olduğunu düşünenler oldu. Karaya vuran balina heykeli, daha önce Paris, Londra ve Madrid'de de sergilendi.

Sanatçıların hedefi, giderek artan küresel ısınma ve bozulan ekosisteme dikkat çekmek.

Kaynak: TRT Haber