Rusya merkezli elmas madenciliği şirketi Alrosa'nın, Yakutistan'ın Nyruba şehrindeki elmas tesisinde sıra dışı bir elmas bulundu. Elmasın içinde serbestçe hareket eden başka bir elmas daha var.

Elmas, X-ray mikrotomografisi (orijinal nesneye zarar vermeden yapılan sanal modelleme) gibi bazı yöntemler kullanılarak araştırıldı.

Bilim insanları, araştırma sonuçlarına göre "Matruşka" diye adlandırılan elmasının nasıl oluştuğuna dair bir hipotez üretti. Bu hipoteze göre, ilk önce iç kısmı, sonra dış kısmı oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Bilim insanlarına göre, "Matruşka" elmas karmaşık yapısına rağmen sadece 0.62 karat (0.124 gram). İçteki elmasın ise, 0.02 karat (0.004 gram) olduğu tahmin ediliyor.

Elması bulan uzmanlar, madencilik tarihinde ilk defa böyle bir elmasın bulunduğunu belirtti.

Kaynak: DHA