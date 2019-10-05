Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, "Yüksek dini mercinin, verdiği mesajın tamamına bağlı olduğumuzu taahhüt ediyorum. Mercinin istediği komisyon üyelerini de (bağımsız) belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Sistani, ülkede 2015'te yapılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında hükümetten bu göstericilerin taleplerini yerine getirmek için bağımsız kişilerden oluşan komisyon kurulmasını istediğini ancak bu isteğinin o dönem yerine getirilmediğini açıklamıştı.

Necef merkezli Şii merci, dünkü mesajında söz konusu isteğini yinelemişti.

Bağdat ile ülkenin güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Irak hükümeti göstericilerin temsilcileriyle görüştü

Irak hükümeti, "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle yönetimi protesto eden göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü.

Irak devlet televizyonun haberine göre, Başbakanlık yetkilileri Bağdat ve diğer 7 kentteki göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı

Öte yandan Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de mecliste göstericilerin temsilcilerinden bir grubu kabul etti.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Kaynak: AA