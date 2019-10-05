Genç Kızılay tarafından projelendirilen, Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından organize edilen Genç Kızılay Ideathon19 Yarışması, Karabük'te başladı.

Fikir maratonunda, 75 katılımcı yarışacak. Yeni fikir ve projelerin hayata geçirilmesi amacıyla katılımcılar, istenen proje konularına uygun olarak takımlar halinde çalışacak.

[Fotoğraf: AA]

Yoksullukla mücadele, iklim değişikliği, çevre ve göç konularında üretilecek projeler arasından dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verilecek.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Kızılay gençlik hareketlerinin 147 üniversitede faaliyet gösterdiğini belirterek, "Burada gençlerin fikirlerini ortaya çıkarabilmeleri için bir proje yapıldı. Türkiye genelinde 200'ün üzerinde öğrenci arasında test yapıldı" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Türk Kızılay'dan ödüllü proje

Can, 24 saat boyunca gençlerin beşer kişilik gruplar halinde projeler yapacaklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Üniversitedeki öğretim görevlilerimiz başta olmak üzere Kızılay'ın konuyla ilgili genel müdür yardımcılarının da içinde bulunduğu bir komisyon var. Bu komisyon aracılığıyla gençlerin projeleri derecelendirilecek. İlk defa Türk Kızılay, ödüllü bir projeye imza atıyor. Birinci gelen projeye 5, ikinci projeye 4 ve üçüncü olan projeye 3 bin lira ödül vereceğiz."

Kaynak: AA