Adı Hüseyin Polat. Ancak müzisyenlik hayatına başladıktan sonra "Gölge Kaya" ismini kullanmaya başladı.

27 yaşındaki Polat, babasının hastalığı nedeniyle küçük yaşlardan itibaren çalışma hayatına girdi.

İlköğretimden sonra maddi imkansızlık nedeniyle okuluna devam edemeyen Polat, genç yaşta yüklendiği iş stresinden kurtulmak için beş yıl önce Türkiye turuna çıkmaya karar verdi.

[Fotoğraf: AA]

Polat, otostop yaparak çıktığı turda 81 ili gezdi. Sırtında taşıdığı çadırda konaklayan, geçimini de sokak müzisyenliği yaparak sağlayan Polat, köy okullarındaki öğrencilerin maddi imkansızlıklarını görünce sosyal medya üzerinden yardım projeleri başlattı.

Etkinliklere katılan gönüllülerle köy okullarını boyayan, kütüphane oluşturan, öğrencilere kırtasiye ve giyecek yardımında bulunan Polat, yüzlerce çocuğun gönlüne dokundu. Polat, Suriye sınırındaki kamplara da giderek göçmenlerle buluştu, onlara mini konserler düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

"Yüzlerinde bir gülümseme oluşturabilmenin mutluluğunu yaşadım"

Polat, yaptığı iyiliklerin, yardımda bulunduklarından çok kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"Sevgi Ekspresi" adını verdiği proje kapsamında, gelecek ay 180 gönüllüyle trenle gideceği Kars'ta köy okullarındaki öğrencilere yardım götüreceklerini anlatan Polat, yarım bıraktığı hayallerini beraberindekilerle gerçekleştirmenin huzurunu yaşadığını vurguladı.

Polat, küçüklüğünden bu yana balık hali gibi yerlerde çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Türk insanı çok misafirperver. Bana evlerini açanlar oldu. Gittiğim kentlerde sokak müzisyenliği yaparak yeni insanlar tanıdım. Otostop turunun ilk döneminde telefon kullanmadım. Sonra aldığım telefonla sosyal medyada paylaşım yapmaya başladım. Binlerce takipçim oldu. Gittiğim köylerdeki imkansızlıkları paylaşınca takipçilerim yardım etmek istedi. Etkinlikler düzenleyerek köy okullarına projeler geliştirdim. İmkanların yetersiz olduğu okulları boyadık, kütüphaneler yaptık, çocuklarla şarkılar söyledik. Onların yüzlerinde bir gülümseme oluşturabilmenin mutluluğunu yaşadım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğe yaptığımız her yatırım bize mutluluk olarak geri dönüyor. Çocukların eğitim seviyesi arttıkça ülkemizin de refah seviyesi artacak."

[Fotoğraf: AA]

Sıradan bir balıkçıyken çocuklara umut olan bir gezgine dönüştüğünü belirten Polat, "Yardım etkinliği düzenleyeceğim okuldaki öğrenciler, sosyal medyadan bana fotoğraf ve videolarla teşekkürlerini iletiyor. Ben de bunu paylaşıyorum. Etkinliğe katılımcı sayısı da bu sayede artıyor. Çok mutlu oluyorum" dedi.

Kaynak: AA