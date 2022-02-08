Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karanlıkdere Kanyonu'na 11 yaban keçisi daha bırakıldı
Burdur'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. Bölge Müdürlüğünce doğadan yakalanan 11 yaban keçisi Karanlıkdere Kanyonu'na salındı.
Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği sınırlarında yakalanan 6'sı erkek, 5'i dişi toplam 11 yaban keçisi Karanlıkdere Kanyonu'na bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. Bölge Müdürlüğünce, Türkiye'de ilk kez doğadan alınan yaban keçilerinin başka bir doğal ortama yerleştirme çalışmasının ikinci etabının başarıyla gerçekleştirildiği vurgulanarak, "İki etapta 18 yaban keçisinin yerleştirildiği bölgeye toplamda 25 yaban keçisi yerleştirilerek güçlü bir yaban keçisi popülasyonunun oluşturulması hedefleniyor" denildi.
Bölgede güçlü bir popülasyon oluşturmak hedefleniyor.
Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'na 21 Ocak'ta 7 yaban keçisi yerleştirilmişti.
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