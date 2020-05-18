Haber Giriş: Kaynak: AA
Karamürsel sahilleri turuncuya döndü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi sahilinde planktonların çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu renge bürünmesine neden oldu.
Uzmanlara göre, daha önce de görünen denizin turuncu renge boyanmasının, ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başlamasından kaynaklandığını belirtiliyor.
Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması, her yıl nisan ve mayıs aylarında yaşanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor. Uzmanlar, denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durumun söz konusunun olmadığını ifade ediyor.
Etiketler: turuncu plankton Karamürsel deniz suyuSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:50
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