Karadeniz'de görünmeyen tehlikeye karşı hayati nöbet

Yaz sezonuyla birlikte Karadeniz kıyılarındaki plajlarda yoğunluk artarken, cankurtaran ekipleri de mesailerini aralıksız sürdürüyor.

Gün boyunca sahili ve denizi kontrol eden ekipler, riskli bölgelerde vatandaşları uyarıyor, boğulma vakalarına ise saniyeler içinde müdahale ediyor.

Cankurtaran Yiğitcan Aslan, yaptıkları işin en büyük motivasyonunun insan hayatına dokunmak olduğunu belirterek, "Bir kişiye el uzatmak bizi mutlu ediyor." dedi.

Ancak bazı vatandaşların uyarıları dikkate almadığını söyleyen Aslan, bunun hem kendi canlarını hem de cankurtaranları tehlikeye attığını ifade etti.

Rip akıntısında panik en büyük tehlike

Karaburun Plajı Cankurtaran Şefi Muhammet Can Çoban, Karadeniz'in değişken yapısı nedeniyle denize girmeden önce uyarıların mutlaka dikkate alınması gerektiğini söyledi.

"Karadeniz günü gününü, saati saatini tutmuyor." diyen Çoban, özellikle rip akıntısının görüldüğü günlerde denize girmenin büyük risk oluşturduğunu vurguladı.

Rip akıntısına kapılan kişilerin paniğe kapılmaması gerektiğini belirten Çoban, kıyıya doğru yüzmeye çalışmak yerine kıyıya paralel yüzmenin hayati önem taşıdığını anlattı.

Yüz binlerce kişiye güvenlik hizmeti

Karaburun Plajı'nda cankurtaranların yanı sıra jet ski, kurtarma botu, ambulans, zabıta ve jandarma ekipleri de koordineli şekilde görev yapıyor.

Yoğun günlerde büyük bir organizasyonu yönettiklerini belirten Çoban, "Bu hafta sonu yaklaşık 300 bin kişiyi 30 kişilik ekiple koordine ettik ve bir boğulma vakası yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Çoban, cankurtaranlıkta iyi yüzmenin yanı sıra ilk yardım bilgisi, doğru iletişim ve hızlı karar verebilmenin de mesleğin vazgeçilmez unsurları olduğunu söyledi.

En büyük mücadele uyarıları dinletmek

Dalgıç Kubilay Akbulut ise en çok vatandaşların uyarıları dikkate almamasının kendilerini zorladığını söyledi.

Dalgalı havalarda hem boğulma tehlikesi yaşayan kişilere müdahale ettiklerini hem de bilinçsiz şekilde dalış yapanları uyardıklarını belirten Akbulut, "Biz burada onların güvenliği için mücadele ediyoruz." dedi.

Vatandaşlara cankurtaranların yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulunan Akbulut, güvenli bir deniz keyfi için kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kurgu: Elif Sara Taner

