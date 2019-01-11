13 yaşındaki Kadir İlbak, ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi.

Kadir, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki okulundan çıkar çıkmaz şehrin soğuk kaldırımlarına gidiyor ve tartıcılık yapıyor.

7 yıldır tartıcılık yapan Kadir'i kaldırımda ders çalışırken görenlerin yüreği burkuluyor. Ancak bir yandan da onun okuma azmine hayran kalıyorlar.

"Soğuğa alıştım artık"

Kadir'in bu anlarını bir vatandaş, "Kim bilir ne hayalleri var?" başlığıyla sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımı ise yoğun ilgi gördü.

Günde 10 ila 20 lira kazanan Kadir, "Okul harçlığımı çıkarmak okul sonrası tartıcılık yapıyorum. Sınavlar yaklaşmışken pratik de yapıyorum. En sevdiğim ders matematik. Bana göre hava soğuk değil, üşümüyorum. Soğuğa alıştım artık" dedi.

Yaklaşık 7 yıldır aynı noktada tartıcılık yapan Kadir İlbak'a esnaflar da sahip çıkıyor.

Kaynak: DHA