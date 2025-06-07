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Yaşam
AA 07.06.2025 11:55

Kalbi 6 kez duran genç hayata tutundu

İzmir'de ölümcül ritim bozukluğu nedeniyle kalbi 6 kez duran ve yoğun bakımda 6 gün uyutularak tedavi gören 22 yaşındaki hasta, sağlıklı şekilde yeni hayatına gözlerini açtı.

Kalbi 6 kez duran genç hayata tutundu
[Fotograf: AA]

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Fatih Kaya, 1 ay önce fenalaştı. Ambulansta 2 kez duran Kaya'nın kalbi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çalıştırıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Kaya'nın kalbi burada da 4 kez durdu.

Doktorlar yaptıkları şok tedavisi sayesinde Kaya'nın kalbini tekrar çalıştırdı, hastayı anestezi yoğun bakım servisinde tedaviye aldı.

Anestezi uzmanı Prof. Dr. Aykut Sarıtaş ile kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ersin Çağrı Şimşek tarafından tedavi edilen genç hasta, yoğun bakımda uygulanan tedavinin ardından 6 gün sonra beyninde nörolojik bir sorun olmadan uyandırıldı. Hastanın kalbine şoklanabilir kalp pili takıldı.

Yeniden rahat bir şekilde yürümeye ve nefes almaya başlayan Kaya, yeni bir hayata başladı.

Kalbi 6 kez duran genç hayata tutundu

"Bize yeniden bir evlat verdiler"

Fatih Kaya, kalbinin durma anını hatırlamadığını, sağlığına kavuşması için doktorların çok mücadele ettiğini söyledi.

Yoğun bakımda gözünü açtığı anı unutamadığını anlatan Kaya, "Çok şükür hayattayım dedim. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Doktorumuzla konuştum. Artık daha rahat bir hayatım var. Yaşamak çok güzel bir şeymiş. Hayatın ne kadar güzel olduğunu anladım. Allah hiç kimseye böyle bir şey göstermesin." diye konuştu.

Baba Erden Kaya da oğlunun 6 kere kalbinin durduğunu öğrendiğinde hayatının en büyük üzüntüsünü yaşadığını kaydederek, şunları dile getirdi:

"Doktorlar oğlum için seferber oldu. Bize yeniden bir evlat verdiler, onun mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanedeyken ilk 24 saat, 48 saat ve 72 saat çok önemli diyorlardı. Hep bu süreçte evladımızı kaybetmek korkusu yaşadık. 'Temkinli olun' dediler sonucu kimse bilmiyordu. Bir anne ve baba olarak yaşanabilecek en zor anlardan biriymiş."

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