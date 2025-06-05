Arafat vakfesini tamamlayan hacılar Müzdelife'ye geçti

Hacılar burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirip "Cem-i Tehir" yaparak, Müzdelife vakfesini gerçekleştirdi.

Müzdelife'de şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayan hacılar, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine kafileler halinde yürüyecek.

Akabe Cemresi'ne 7 taş atılacak

Mina'ya ulaşıldığında sadece "Büyük Şeytan" denilen Akabe Cemresi'ne 7 taş atılacak.

Hacıların kurbanları, vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, Kabe'de Ziyaret Tavafı'ndan sonra haccın sayini yapacak.

"İbadetlerimizi eksiksiz yapmaya çalıştık"

Hacı Bülent Mercimek, çok hareketli bir hac dönemi yaşadıklarını belirterek, "İbadetlerimizi eksiksiz yapmaya çalıştık. Taş topladıktan sonra şeytan taşlamaya gideceğiz Allah’ın izni ile bu vazifeyi de gerçekleştireceğiz. Hacca gelmek çok güzel bir duygu. Yaşamak lazım." dedi.

Hacı Hasan Oyan da "Arafat'ta inşallah hacı olduk. Vakfemizi yaptık şimdi müzdelifeye geldik. Buradan da Mina'ya büyük şeytanı taşlamaya gideceğiz. Yaşadığımız duyguları tarif etmemiz çok zor inşallah herkes hacı olur." diye konuştu.

Hacı Halil İbrahim Yılmaz ise "Arafat'ta görevimizi yaptık. Müzdelifeye geldik taş topluyoruz. Allah'ın izni ile namazlarımızı kılıp şeytan taşlayacağız. Buradaki duyguları yaşamak lazım. İnşallah hacı olmayı Allah herkese nasip eder." değerlendirmesinde bulundu.