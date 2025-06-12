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Çevre
TRT Haber 12.06.2025 09:30

81 ilin canlı envanteri tamamlandı

Türkiye’deki canlı türlerini belirlemek için yapılan envanter çalışması tamamlandı. 81 ildeki biyolojik envanter çıkarıldı ve 1 milyon 900 bin veri elde edildi. Çalışmanın tamamlanması 7 yıl sürdü ve 25 bin iş günü kadar toplam mesai yapıldı. Buna göre en çok canlı türü Antalya’da yaşıyor.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
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81 ilin canlı envanteri tamamlandı
[Fotograf: AA]

Türkiye’nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin ortaya konulması ve korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde yürütülen ‘Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’ tamamlandı. Çalışmayla Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik haritası ortaya konulmuş oldu.

81 ilin canlı envanteri tamamlandı

918 uzman çalıştı

Damarlı bitkiler, memeli hayvanlar, kuşlar, balıklar, sürüngenler, çift yaşamlılar için literatür ve arazi çalışmaları yapılan projede Türkiye 15 bölgeye ayrılarak 918 uzman görevlendirildi.

Çalışmanın tamamı 7 yıl sürdü ve 25 bin iş gününe bedel mesai yapıldı. Bu mesainin tamamına yakını arazi çalışmalarında geçti. Elde edilen veriler ise ‘Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı’na girilerek depolandı.

81 ilin canlı envanteri tamamlandı

1 milyon 900 bin veri

Elde edilen ve sisteme yüklenen verilerle Türkiye’nin biyolojik çeşitliği kayıt altına alınıyor. Bunun yanında, nesli tükenme tehlikesi altında olan ya da tehdit altında olan türler de tespit edilebiliyor. Bu da önlem alınmasını kolaylaştırıyor.

‘Ulusal Biyolojik Envanter ve İzleme Projesi’ ile flora, fauna, habitat ve özellikle alan çalışmalarına ait 1 milyon 900 bin veri sisteme aktarıldı.

81 ilin canlı envanteri tamamlandı

13 bin 404 tür kayıt altında

Çalışmada elde edilen verilere göre Türkiye’de kayıt altına alınmış takson (akrabalık ilişkisi bulunan tür grubu) sayısı 13 bin 404. Bunun 12 bin 141’ini bitkiler oluşturuyor. Bu bitkilerden yüzde 28,8’i ise endemik. Yani sadece Türkiye’de yaşayan türler.

81 ilin canlı envanteri tamamlandı

En çok tür Antalya ve Konya’da

Güncel verilere göre Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin en yoğun olduğu il ise Antalya oldu. Antalya’da 3 bin 247 takson tespit edildi. 3 bin 210 taksona sahip Konya ikinci sırada yer alıyor. Artvin’de 2 bin 998 takson, Van’da 2 bin 906 takson ve Bolu’da 2 bin 848 takson var.

Bu illeri Gümüşhane, Ankara, İstanbul, Erzurum, Kayseri ve Gaziantep takip ediyor. İzmir, Giresun, Adana ve Karaman da yine tür sayısı çok iller arasında yer alıyor.

81 ilin canlı envanteri tamamlandı

103 eylem planı

Endemik, nadir ve nesli tehlike altında olan türlerle ilgili olarak da 2013 yılından bugüne kadar 66’sı bitki olmak üzere 103 eylem planı yapıldı. Elazığ’da bulunan doku kültürü laboratuvarında üretimi yapılan türler ise uygun habitatlara yerleştirilerek, yok olmalarının önüne geçilmeye çalışılıyor.

81 ilin canlı envanteri tamamlandı

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