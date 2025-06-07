Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 07.06.2025 10:38

Aç kalan "yer sincabı" yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ın Susuz ilçesinde, "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincapları çayırlık alanlarda yiyecek ararken ve beslenirken görüntülendi.

Aç kalan "yer sincabı" yiyecek ararken görüntülendi

Anadolu bozkırlarında en çok görülen kemirgen türleri arasında yer alan ve yer sincabı olarak da bilinen gelengiler, sürülmüş topraklarda yuva yapamadıkları ve ağaçlık alanlarda yaşayamadıkları için meraları tercih eder.

Kafkasya bölgesinden başlayıp Irak, Suriye ve Filistin'e kadar uzanan bölgede bulunan Anadolu yer sincapları, Türkiye'de ise İç Anadolu Bölgesi ile Kars, Erzurum, Iğdır ve Ağrı'da görülüyor.

Susuz ilçesindeki çayırlık alanda yiyecek ararken ve beslenirken görüntülenen yer sincapları, sevimli görünümleriyle dikkati çekiyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Yaklaşık 2 milyon Müslüman hacı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:36
Musk'ın Trump'a yönelik iddiaları sonrası Demokratlar, Epstein dosyalarının yayımlanmasını istedi
11:34
BM: İsrail, Gazze’ye uluslararası gazetecilerin girişini engelleyerek gerçeklerin üzerini örtüyor
11:14
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 24 şüpheli "etkin pişmanlık"tan yararlandı
10:55
Fransa, İsrail'in "en hızlı şekilde Lübnan topraklarından çekilmesini" istedi
10:55
ABD'de mahkeme, Trump'ın AP ajansını başkanlık faaliyetlerinden geçici olarak men edebileceğine hükmetti
10:53
Ukrayna: Rusya'nın 9 füze ve 206 İHA ile saldırısında 3 kişi öldü
Bolu'da tarlada açan gelincikler
Bolu'da tarlada açan gelincikler
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ