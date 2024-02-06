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Yaşam
AA 06.02.2024 11:24

Kahraman köpek 'Proteo'nun hatırası yaşatılıyor

Asrın felaketinde arama kurtarma faaliyetlerinde insanlar kadar can dostlarımız da büyük rol oynadı. Onlardan birisi de Meksika'dan afet bölgesine getirilen Proteo. Birçok insanın kurtarılmasında rol oynayan kahraman köpek Proteo geçirdiği rahatsızlık sonucu deprem bölgesinde hayatını kaybetti. Şimdi onun hatırası Adıyaman'da yaşatılıyor.

Kahraman köpek 'Proteo'nun hatırası yaşatılıyor
[Fotograf: AA]

Meksika'dan 150 kişilik ekiple Türkiye'ye gelen Proteo, arama kurtarma çalışmalarına önemli destek verdi. Daha sonra hastalanan ve kurtarılamayan "Proteo", ekibin kaldığı Barbaros Hayrettin Mahallesi'ndeki Adıyaman Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesine gömüldü. Bir süre sonra Meksika'dan gelen ekip tarafından cenazesi ülkesine gönderilen Proteo'dan geriye anıları kaldı.

Gömüldüğü alandan çıkarıldıktan sonra ekip köpeğin tasmasını da okul yönetimine anı olarak bıraktı.

Okul Müdür Yardımcısı Kadir Kurnaz, depremlerden hemen sonra kurtarma ekiplerinin okul bahçesine gelerek çadır kurduklarını söyledi.

Kahraman köpek 'Proteo'nun hatırası yaşatılıyor

Ekiple gelen Proteo'nun ise çok sayıda enkazda görev aldığını aktaran Kurnaz, şöyle devam etti:

"Depremden sonraki ilk hafta içerisinde askerlerden oluşan bir kurtarma ekibi Meksika'dan geldi. Yanlarında da kurtarma köpekleri vardı. Bunlardan biri de Proteo'ydu. İlk andan itibaren zaten özellikle okulumuzun karşı çevresindeki inşaatlarda enkazda bayağı bir faaliyet gösterdiler. Yaralı çıkardılar, köpeklerin çok faydası oldu."

Proteo'nun hastalandığını ve öldüğünü belirten Kurnaz, "Proteo enkazın birinde rahatsızlık geçirdi. Ondan sonra vefat etti. Daha sonra köpeği okulumuzun bahçesinde defnettiler. Giderken de köpeği yanlarında alıp götürdüler. Bize tasmasını bıraktılar. Hatta sözleri de var. Tekrar geri gelecek bekliyoruz." diye konuştu.

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Adıyaman Asrın Felaketi Deprem Meksika
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