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Yaşam
AA 06.02.2024 10:31

Gala Gölü Milli Parkı'nda kuş gözlemi yapıldı

Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı'nda kuş gözlemi yapıldı.

Gala Gölü Milli Parkı'nda kuş gözlemi yapıldı
[Fotograf: AA]

Kuş göç yolları üzerinde bulunan ve "kuş cenneti" olarak nitelendirilen Gala Gölü, küçük kuğu, ötücü kuğu, sessiz kuğu, flamingo ve pelikan türleri başta olmak üzere birçok kuş türünü barındırıyor.

Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında gerçekleştirilen kuş gözlemine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümünden uzmanlar katıldı.

Gala Gölü Milli Parkı

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor. Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Milli Park, A sınıfı sulak alan olup göl ve orman ekosistemlerini içinde barındırıyor.

"Kuş Cenneti" olarak anılan Gala Gölü Milli Parkı'nda 217 kuş türü bulunuyor. Göl, başta flamingo, pelikan, kuğu, kaz, ve ördek olmak üzere çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

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