Okullarda "Yağmur'un Şarkısı" söylenecek

Hatay'ın Defne ilçesindeki, Sümerler Ortaokulu’nda 7’nci sınıf öğrencisi olan Yağmur Rifaioğlu, başarısı ve sempatisiyle herkesin gönlünü kazanmıştı.

Güzel sesiyle Hatay Apkord Çocuk Korosundaydı ve ileri düzeyde piyano çalıyordu.

Sahnede seslendirmek istemişti

Depremden 3 gün önce, koro şefi Sezgin Suna'ya sesli bir mesaj bırakarak, annesi ile birlikte yazdıkları bir şarkıyı besteleyip sahnede seslendirmek istediğini ifade etmişti.

Ancak ne yazık ki, 6 Şubat depreminde Yağmur, anne ve babasıyla birlikte hayatını kaybetti.

Arkadaşları "Yağmur için" sahnede olacak

Yağmur’un bu isteği hem müzik öğretmeni Nezahat Göztepe hem de diğer öğretmenleri tarafından bir vasiyet olarak kabul edildi.

‘Yağmur’un Şarkısı’ adıyla bestelenen ve çok sesli çocuk korolarında seslendirilen şarkı, depremin yıldönümünde birçok okulda aynı anda söylenecek.