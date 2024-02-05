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Yaşam
TRT Haber 05.02.2024 14:07

Okullarda "Yağmur'un Şarkısı" söylenecek

Hatay’da, 7’nci sınıf öğrencisi Yağmur, yazdığı çocuk şarkısını sahnede seslendirmek istedi ancak 6 Şubat’taki depremde hayatını kaybetti. Öğretmenleri tarafından "Yağmur’un Şarkısı" adıyla bestelenen şarkı, depremin yıldönümünde birçok okulda aynı anda söylenecek.

Hatay'ın Defne ilçesindeki, Sümerler Ortaokulu’nda 7’nci sınıf öğrencisi olan Yağmur Rifaioğlu, başarısı ve sempatisiyle herkesin gönlünü kazanmıştı.

Güzel sesiyle Hatay Apkord Çocuk Korosundaydı ve ileri düzeyde piyano çalıyordu.

Sahnede seslendirmek istemişti

Depremden 3 gün önce, koro şefi Sezgin Suna'ya sesli bir mesaj bırakarak, annesi ile birlikte yazdıkları bir şarkıyı besteleyip sahnede seslendirmek istediğini ifade etmişti.

Ancak ne yazık ki, 6 Şubat depreminde Yağmur, anne ve babasıyla birlikte hayatını kaybetti.

Arkadaşları "Yağmur için" sahnede olacak

Yağmur’un bu isteği hem müzik öğretmeni Nezahat Göztepe hem de diğer öğretmenleri tarafından bir vasiyet olarak kabul edildi.

‘Yağmur’un Şarkısı’ adıyla bestelenen ve çok sesli çocuk korolarında seslendirilen şarkı, depremin yıldönümünde birçok okulda aynı anda söylenecek.

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