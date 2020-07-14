Ölüdeniz Karakol Komutanlığı'nda konuşlanan JAK timi, Muğla'nın turistik ilçelerinde turizm sezonu boyunca görev yapacak.



Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, JAK ekibinin alanında uzman askerlerden oluştuğunu vurguladı.



Kaymakam Şahiner, "İlçe nüfusu özellikle yaz aylarında tatilcilerle artıyor. Tarihi Likya Yolu, Kelebekler Vadisi, Babadağ gibi dünyaca ünlü bölgelerde kayıp ya da düşme olayları yaşanabiliyor. Olaylara daha hızlı müdahale edilecek. JAK timinin burada konuşlanması, tatilcilere ve bize güven verecek" dedi.

[Fotoğraf: AA]