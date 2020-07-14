Haber Giriş: Kaynak: AA
JAK timi Fethiye'de göreve başladı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, göreve başladı.
Ölüdeniz Karakol Komutanlığı'nda konuşlanan JAK timi, Muğla'nın turistik ilçelerinde turizm sezonu boyunca görev yapacak.
Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, JAK ekibinin alanında uzman askerlerden oluştuğunu vurguladı.
Kaymakam Şahiner, "İlçe nüfusu özellikle yaz aylarında tatilcilerle artıyor. Tarihi Likya Yolu, Kelebekler Vadisi, Babadağ gibi dünyaca ünlü bölgelerde kayıp ya da düşme olayları yaşanabiliyor. Olaylara daha hızlı müdahale edilecek. JAK timinin burada konuşlanması, tatilcilere ve bize güven verecek" dedi.
[Fotoğraf: AA]
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