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İstanbul Boğazı'nda '15 Temmuz'u anma dalışı yapılacak
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda anma dalışı düzenlenecek.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın saat 17.00'de, Beylerbeyi Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe ilişkin, "Havada, karada, denizde, 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Dalgıçlarımız denizden şanlı bayrağımızı çıkaracak." denildi.
Dalış etkinliğinin ardından "Valide Sultan Gemisi" ile boğazda anma gezisinin yapılacağı da aktarıldı.
Etiketler: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü istanbul boğazı dalışSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 13:51
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