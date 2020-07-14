15 Temmuz hain darbe girişiminin şahitlerinden Türkiye’nin Yarınlarına "BİZ81İZ" projesiyle, 15 Temmuz’da verilen destansı mücadele ve Türkiye’nin demokrasi zaferi, bizzat şahitlerinin anlatımıyla dünyanın dört bir yanına ulaştırılacak.

Aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşların da projeye katılarak yaşadıklarını Türkiye ve dünya ile paylaşabilecek.

Proje kapsamında gönderilen videolar o günün şahitleri ile Türkiye'nin gelecek yarınları arasında dijital bir köprü vazifesi görecek.