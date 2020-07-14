Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
81 il 'Biz81iz' projesinde buluşuyor
İletişim Başkanlığı’nın destekleriyle Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye'nin 81 ilini, "15 Temmuz ve Hissettikleriniz" temasıyla buluşturuyor.
15 Temmuz hain darbe girişiminin şahitlerinden Türkiye’nin Yarınlarına "BİZ81İZ" projesiyle, 15 Temmuz’da verilen destansı mücadele ve Türkiye’nin demokrasi zaferi, bizzat şahitlerinin anlatımıyla dünyanın dört bir yanına ulaştırılacak.
Aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşların da projeye katılarak yaşadıklarını Türkiye ve dünya ile paylaşabilecek.
Proje kapsamında gönderilen videolar o günün şahitleri ile Türkiye'nin gelecek yarınları arasında dijital bir köprü vazifesi görecek.
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