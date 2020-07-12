Renk renk ayakkabılar, çeşit çeşit elbiseler...

Hepsi yardımseverler tarafından bağışlandı. Gebze'deki yardım mağazasında, yenidoğandan yaşlısına, yoksulların giyim ihtiyacı karşılanıyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ihtiyaç sahibi öksüz, yetim veya yardıma muhtaç ailelerin Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından tespit edildiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Kaymakamlığımızın da devletimizin de Kızılay’ımızın da geçerli kıldığı kriterler ölçüsünde, buradan yardım almayı hak kazandığını belirlemiş olacaklar."

Mağaza hem ihtiyaç sahibinin hem de yardımseverin işini kolaylaştırdı.

Elden Ele Gönülden Gönüle Çarşısı'nda alışveriş, ihtiyaç sahibine verilen kartla yapılıyor.