Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Gebze'deki bu çarşıda veren al alan eli görmüyor
İhtiyaç sahibi ile yardımseverin mahcubiyetini ortadan kaldıran anlamlı yardımlaşma geleneği... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bunu kurumsallaştıran "Elden Ele Gönülden Gönüle Çarşısı" açıldı.
Renk renk ayakkabılar, çeşit çeşit elbiseler...
Hepsi yardımseverler tarafından bağışlandı. Gebze'deki yardım mağazasında, yenidoğandan yaşlısına, yoksulların giyim ihtiyacı karşılanıyor.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ihtiyaç sahibi öksüz, yetim veya yardıma muhtaç ailelerin Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından tespit edildiğini söyleyerek, şunları anlattı:
"Kaymakamlığımızın da devletimizin de Kızılay’ımızın da geçerli kıldığı kriterler ölçüsünde, buradan yardım almayı hak kazandığını belirlemiş olacaklar."
Mağaza hem ihtiyaç sahibinin hem de yardımseverin işini kolaylaştırdı.
Elden Ele Gönülden Gönüle Çarşısı'nda alışveriş, ihtiyaç sahibine verilen kartla yapılıyor.
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