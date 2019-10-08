İstanbul'da şiddetli rüzgarda ağaçların devrildi. Bahçelievler Belediyesi de önlem için harekete geçti. Ağaçların sonik tomografi yöntemiyle röntgeni çekildi.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yeşil, ağaçların röntgenini nasıl çektiklerini anlattı:

"Burada sonik tomografi denilen ses dalgalarının bir sensörden diğer sensöre ulaşması prensibine dayanan bir sistemle bunu belirliyoruz."

175 ağaç, ultrasonik röntgen yöntemiyle test edildi.

Dışardan gözlemle kırılma, kuruma veya devrilme gibi sorunların anlaşılmadığını söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Ancak böyle bir test yöntemiyle anlama imkanı var. Gerekli raporlar çıktıktan sonra, ağaçların ıslah edilmesi, taşınması ya da budanmasıyla ilgili bilgi verilecek ve ona göre çalışacağız" dedi.

Çalışmada 3 ağacın riskli olduğu belirlendi.

Haber: Ahmet Akgül

Kamera: Faruk Ölge