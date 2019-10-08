Ardahan'da, Osmanlı dönemine ait olan ve kentin ayakta kalan nadir tarihi mekanları arasında yer alan konak, yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık yatırımla aslına uygun olarak restore edilerek halk kütüphanesi yapıldı.

Kongre Caddesi'nde, geçmişte konak olarak inşa edilen, daha sonra hastane ve okul olarak hizmet veren, 600 metrekare alana kurulu tarihi konak, uzun bir süre atıl olarak kaldı.

Atıl olan tarihi binanın Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesinin ardından söz konusu binada restorasyon çalışmaları başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Tarihi konak, 2018 yılında aslına uygun olarak restore edildi ve bu yıl halk kütüphanesine dönüştürülüp hizmete açıldı.

Öğrenciler ve kitap severlerin uğrak yeri olan, yaklaşık 2 bin üyesi ve 30 bin kayıtlı kitabı bulunan kütüphane, konuklarına tarihi bir ortamda kitap okuma imkanı sunuyor.

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, tarihi konağın geçmişte adeta harabeye dönüştüğünü belirterek, binayı aslına dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Atıl olan bir binanın çehresi değişti"

Tarihi konağın restorasyonu için yaklaşık 1 milyon 200 bin lira harcandığını ve yapılan çalışmayla Ardahan'a önemli bir tarihi değer kazandırdıklarını anlatan Alantar, şunları kaydetti:

"Eskiden kütüphaneye uygun binamız olmadığı için kütüphane hizmeti yeterli derecede verilemiyordu. Buranın faaliyete girmesiyle kütüphane kapasitemiz genişlemiş oldu. Kütüphanemizin yaklaşık 2 bine yakın üyesi var, 30 bin civarında kayıtlı kitabımız mevcut. Şu an 50 kişilik okuma alanımız var. Okuma alanları 4 bölümden oluşuyor. Kütüphanemiz, z-kütüphane olarak faaliyetini devam ettirmektedir. Kütüphaneye kavuşmak ve kitap okumak için Ardahan'da büyük bir engel aşılmış oldu. Görsel olarak da binamız çok dikkati çekiyor. Tarihi bina insanları okumaya özendiriyor çünkü çoğu insan merak edip kütüphanenin içine giriyor. Atıl olan bir binanın çehresi değişti."

Osmanlı dönemine ait olan yapının tarihi özelliğine işaret eden Alantar, şunları söyledi:

"Kentteki tarihi kongre binası ile benzerliği çok fazla olan bina, kesme ve yontma taşla yapılmıştır. Binanın yapılış amacı konak olsa da daha sonra birçok kez hastane ve eğitim kurumları gibi kurumlara hizmet vermiş. Asırlık konak, Ardahan'da bugüne kadar ayakta kalan ender tarihi mekanlardan birisidir."

[Fotoğraf: AA]

Kitaba ulaşamayanlara gezici kütüphane imkanı

Alantar, ayrıca gezici kütüphane ile kitaba erişimi olmayanlara da kitap ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kütüphaneye üye olmaya gelen ortaokul öğrencisi Beyza Temel de binadan çok etkilendiğini belirterek, "Bina çok güzel, çok eski bir yapıya benziyor" ifadelerini kullandı.

1910'da inşa edilen Osmanlı dönemine ait konak, 8 oda ve 1 ara bölümden oluşuyor. 2 kapısı olan, kesme ve yontma taş kullanılarak yapılan konak, U şeklindeki planıyla dikkati çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA