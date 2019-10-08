Bürokraside önemli görevler alan siyaset bilimci ve yazar Dr. Gürsel Dönmez'in hazırladığı Kozmik Mesele (Devlet ve İstihbarat Metodolojisine Giriş), okuyucuyla buluştu.

2004 yılında "Devlet Metodolojisine Giriş" olarak yayımlanan eser, 2016 yılında ise "Kozmik Mesele" ismiyle raflardaki yerini aldı. Dosyanın geliştirilmiş, genişletilmiş ve tamamen yeniden düzenlenmiş versiyonu olarak okurlara sunuldu.

Dr. Gürsel Dönmez kimdir?

Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde 1964'te dünyaya geldi. İlköğrenimini Bursa'da, ortaöğrenimini Sakarya'da, üniversite eğitimini ise Ankara'da tamamlayan Dönmez, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu.

1987'de Viyana'ya giden Dönmez, Viyana İktisat Üniversitesinde yüksek lisans tahsili yaptı. Daha sonra, 5 yıl Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde görev yaptı.

Bu sırada, Viyana İktisat Üniversitesi Felsefe ve İktisat Sosyolojisi enstitülerinde doktorasını tamamladı. Köşe yazıları da yazan Dönmez, dergilerde denemelerini ve şiirlerini yayımladı.

2001-2009 arasında Avrupa Günlüğü dergisinin yayıncılığını ve editörlüğünü yürüten Dr. Gürsel Dönmez, yurt içinde ve yurt dışında farklı üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi.

2009-2018 arası Başbakanlık bünyesinde farklı görevler yürüten Dönmez, Temmuz 2018’den beri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışıyor.

Diğer kitapları

Mahşerin Çocukları, Viyana Yazıları, Devlet Metodolojisine Giriş, Saf Siyah, 1001 Mini Öykü, Derin Mesele/Metapolitik Yazılar.

Kitabın arka kapak yazısında ise şunlar yer alıyor:

"Otuz yılı aşkın bir çabanın ürünü olan bu kitap, yaşadığımız dünyaya itirazı olanlar için kaleme alındı. Yaşanan zaman ve dünyaya kafası bozuk olanlara zor şeyler anlatıyor.

Kozmik, epistemik, paradigmatik ve irfani konulara değiniyor. İnsanı, toplumu, devleti, dünyayı ve Türkiye’yi anlatıyor. Tarih felsefesi yapıyor. İstihbarat dünyası için kozmik bir çerçeve çıkartıyor. Alışılmışın çok dışında bir çalışma ile karşı karşıya olduğunuzu söyleyebilirim.

Önemli devlet ve siyaset adamları, yüksek bürokrasi, tüm istihbaratçılar, kurmay subaylar, diplomatlar, seçkin yöneticiler, entelektüeller, şairler, edebiyatçılar, sanatçılar, gazeteciler, yazarlar ve akademisyenler ile birlikte derin milletin her bir ferdine seslenen bu kitabın, kozmik hâfıza sahiplerinde bir diriliş yankısı uyandıracağını umuyorum.

Mezun olduktan sonra devlet kurumlarında üst düzey görev almak isteyen öğrenciler, kurmay asker olmak isteyen subaylar ve genç bürokratlar ile meslekte yeni olan genç istihbaratçılar dosyayı okurken belki biraz zorlanacaklar ama yazılan her şey aslında onlar için yazılıyor.

Okumak, hiç bitmeyen bir yolculuktur. Gidilen her yol, nihayetinde kozmik bir menzile varır. Asıl olan ise yolda olmak ve yol almaktır."

Kaynak: TRT Haber