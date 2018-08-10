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Isparta Eğirdir Gölü 20 tekneli sünnet konvoyu ile renklendi

Isparta'da bir çift, çocuklarının sünnet düğünü için Eğirdir Gölü'nü tercih etti. Çiftin 20 tekneyle oluşturduğu sünnet konvoyu gölü renklendirdi.

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Isparta Eğirdir Gölü 20 tekneli sünnet konvoyu ile renklendi

Isparta'da bir çiftin, çocukları için Eğirdir Gölü'nde 20 tekneyle düzenlediği sünnet konvoyu renkli görüntüler oluşturdu.

Eğirdir Belediyesi Remziye ve Kerim Dündar çifti, çocukları Eray ile Eren'in sünnet gezisini Eğirdir Gölü'nde yapmaya karar verdi.

Çift, 20 tekneyle sünnet konvoyu oluşturdu. Eğirdir Limanı'nda balonlarla süslenen tekneler, gölde yaklaşık bir saat kadar tur attı.

Remziye Dündar, Tunceli'de yaşadıklarını, düğün için Isparta'ya geldiklerini söyledi. Eğirdirli bir balıkçının kızı olduğunu belirten Dündar, "Eğirdir Gölü'nde çocuklarımızın sünnet gezisini yaptık. Balo ve sünnet yemeğimizi de başka bir yerde yapacağız" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: tekne, sünnet konvoyu, sünnet, gol, eğirdir gölü
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