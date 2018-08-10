Hayalini kurarak gittiği köyde sel nedeniyle yaşamını yitirdi

Ordu İkizce’de meydana gelen selde heyelan altında kalarak hayatını kaybeden Bayram Sekmen’in oğlu, babasının köyde yaşama hayalinin kısa sürede son bulmasının üzüntüsünü anlattı.

Bayram Sekmen'in cenazesi Ordu Devlet Hastanesi'nden alınarak Seymenli Merkez Camii avlusuna getirildi.

Sekmen'in oğlu Mehmet Sekmen ve kardeşi Sezai Sekmen, olay gününü anlattı.

Mehmet Sekmen, erken saatlerde babasıyla selden zarar gören arazilerinde inceleme yaptıklarını söyledi.

“Bedenini balçığın içinde bulduk”

Köyde yağmur başlayınca eve gittiklerini belirten Sekmen, bir süre sonra bahçede göçük meydana geldiğinden bahsetti.

Babasının, heyelanla bahçeye dolan suyun önünü kesmek için dışarıya çıktığını anlatan Sekmen, "Bu sırada bir dakika içinde daha büyük bir heyelan meydana gelip babamı götürdü" dedi.

Kendi imkanlarıyla babalarını bulamayan Mehmet Sekmen, "Jandarmadan destek istedik. Ekipler geldikten bir saat sonra babamın cansız bedenini balçığın içinde bulduk" diye konuştu.

Hayali köyde yaşamaktı

Sekmen babasıyla birlikte İstanbul'da çalıştıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Babamın da hep hayali emekli olduktan sonra köyde yaşamaktı. Babam emekli olduktan sonra köyde yaşamaya başladı. Köyde yaşamaya başladıktan sonra da ev hayalimizi gerçekleştirdik. Yaptığımız evde yeni oturmaya başlamıştık."

"Yaşadığımız olay anlatılmaz"

Bayram Sekmen'in kardeşi Sezai Sekmen, dün yoğun bir yağış gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Eve geldik çocuklar bağırmaya başladı ‘babam kayboldu’ diye. Ağabeyimin evden çıkıp da göçük altında kalması bir dakika, sanki koşarak gitti, göçük onu aldı. Ondan sonra aradık bulamadık, yetkililerden yardım istedik. Yaşadığımız olay anlatılmaz. Ağabeyim benim babam gibiydi.”

Sekmen, "O arada da toprak geliyor, yaklaşık 100 metre kadar aşağıda çalılıklara takılıyor, toprak hemen alıp götürüyor. Yardım çığlığı yok, hiçbir şey yok. Yaklaşık 200 metre civarı heyelan oldu, buranın dünkü halini hiç anlatamam" dedi.

Kaynak: AA