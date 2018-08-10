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Chicago Nehri'nde plastik ördekler "özel" sporcular için yarıştı

ABD'de özel olimpik sporcular yararına bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında Chicago Nehri'ne 60 binden fazla plastik ördek bırakıldı.

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Chicago Nehrinde plastik ördekler &quot;özel&quot; sporcular için yarıştı

ABD'nin Chicago şehrinde "özel" sporcular yararına düzenlenen plastik ördek yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Illinois eyaletindeki özel olimpik sporcular yararına düzenlenen etkinliğin bu yıl 13'üncüsü yapıldı.

60 binden fazla plastik ördek kent merkezinde bulunan Wabash Caddesi üzerinden Chicago Nehri'ne bırakıldı.

Hayırseverler, ördeklere 5 ABD doları karşılığında sahip olurken, yarışta SUV aracın ördeği birinci geldi.

Birçok televizyon kanalının canlı yayınladığı etkinliği binlerce kişi yerinde izledi.

Kaynak: AA

Etiketler: plastik ördek, ördek, Chicago Nehri, abd
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