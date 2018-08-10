Simitçiden bayram öncesi Suriyeli çocuklara yardım

Kocaeli'de yaklaşık 16 yıldır simit satan Erkan Ayhan, Kurban Bayramı'nda Suriyeli yetim çocukların yüzünü güldürmek için hayırseverlerden topladığı bayramlıkları, sınır bölgesine giderek dağıtacak.

Dünyanın farklı bölgelerindeki yoksullar için düzenlediği örnek çalışmalarla bilinen 42 yaşındaki "Simitçi Erkan", yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Suriyeli yetim çocukları unutmadı.

Simitçi Erkan, daha önce Afrika kıtasındaki Gana'da su kuyusu açılmasına katkı sağladı. Myanmar'da işkence ve baskıya maruz kalan Arakanlı Müslümanlara ve Esed rejimi ve destekçilerinin abluka ve yoğun saldırıları altında Doğu Guta'da yaşayan insanlara yardım etmek için 2 günlük kazancını bağışladı.

Ayhan, bu kez Suriyeli yetimlerin bayram sabahına mutlu uyanmaları için harekete geçti.

Simit sattı, kıyafet topladı

Ayhan, 15 gün boyunca hem simit sattı hem kıyafet topladı. Hazırlıklarını tamamlayan Ayhan, şimdiye kadar topladığı 2 bin parça giysiyi, Suriyeli yetimlere dağıtmak için Hatay sınırına gidecek. Çocuklarla bir araya gelip bayramlıklarını hediye edecek.

Erkan Ayhan, yaklaşık 16 yıldır simit satarak geçimini sağladığını söyledi. Ayrıca, şimdiye kadar Arakan, Myanmar, Suriye, Filistin ve Gana'daki ihtiyaç sahipleri için düzenlenen birçok kampanyaya destek verdiğini anlattı.

Ayhan, geçen Ramazan Bayramı'nda mülteci kamplarına giderek yetim çocuklara 800 çift ayakkabı dağıttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'nda da elbise getirmek için kardeşlerime söz verdim. Sözümü tutmak için 15 gün önce de bayramlıkları toplamaya başladım. Şu ana kadar toplanan elbiseler 2 bin parçayı buldu. Gömlek, pantolon, tişört gibi her türlü eşya var. Bunları kardeşlerime giydireceğim inşallah."

"Çocukların sevincini görmek her şeye değer"

Özellikle sosyal medyadan ulaşarak, yurt içi ve dışından birçok kişinin kendisine destek verdiğinden bahseden Ayhan, "Allah kısmet ederse Hatay'a gidip, orada bayramlıkları kamplardaki yetim kardeşlerimize dağıtacağız" dedi.

Ayhan, mazlumların, yetimlerin sesi olmak için elinden geldiğince uğraştığını anlatarak, şunları söyledi:

"Hem simit satıp hem de bu tür işlere vakit ayırmak zor olmuyor. O çocukların orada bombaların altında yaşadığını düşününce biz burada cennette yaşıyoruz. O yüzden bir zorluğu yok. Çocukların o sevincini, mutluluğunu görmek her şeye değer."

Zor durumdaki yetimlere, mazlumlara yönelik projeler düzenlemeye devam edeceğini vurgulayan Ayhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Durmak yok, yola devam' diye bir sözü var. Allah nasip ederse ondan aldığım güçle yola devam edeceğim. Cumhurbaşkanımız mazlumların sesi olduğu için ben de ona ayak uydurmaya, onun yolundan gitmeye çalışıyorum" dedi.

Kaynak: AA