Fransız ressam Monet'nin ilham bahçesine yoğun ilgi

Paris'in 73 kilometre uzağındaki Giverny kasabasında bulunan ve giriş ücretinin 9,5 euro olduğu Claude Monet’nin bahçesinin önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

2017 yılında 638 bin kişi ziyaret etti

15 Mart'ta açılan ve 1 Kasım'da kapanacak bahçeyi 2017'de 638 bin kişi ziyaret etti.

Monet Vakfı Sorumlusu Laurent Echaubard, geçen yıla oranla bu yılın aynı döneminde ziyaretçi sayısında yüzde 3 artış olduğunu belirtti.

Echaubard, ziyaretçilerin yüzde 53’ünün yabancı turistlerden oluştuğunu, Monet’nin bahçesinin, Normandy bölgesinde Mont Saint-Michel Katedrali'nden sonra en fazla ziyaret edilen ikinci yer olduğunu söyledi.

Claude Monet kimdir?

Paris’te doğan Claude Monet 43 yaşında Giverny kasabasına yerleşti. Giverny’ye önce kiracı olarak yerleşen Monet, 7 yıl içinde yeterli maddi imkanlara sahip olunca evi satın alıp önüne hayalindeki bahçesini düzenledi.

Claud Monet’nin Giverny’de 1914-1917 yılları arasında bahçesinden esinlenerek yaptığı Nympheas en Fleur (Çiçek açan nilüferler) isimli eseri mayıs ayında New York’ta düzenlenen müzayedede 84,6 milyon dolara satılmıştı.

1926 yılında 86 yaşındayken akciğer kanserinden ölen Monet’nin yine Giverny’deki evinde 1891 yılında tamamladığı La Meule (Tahıl Yığını) adındaki tablosu, 2016 yılında New York'ta yapılan bir müzayedede 81,4 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Kaynak: AA

