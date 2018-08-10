Gezginlerin yeni rotası Kurtalan Ekspresi olacak

Ankara'dan yola çıkıp bin 212 kilometrelik hattı 23 saatte tamamlayan ve güzergah boyunca 7 kentte 70'ten fazla durağa uğrayan Kurtalan Ekspresi, Güneydoğu turizmine katkı sunacak.

Turizmciler, TCDD'nin en uzun rotalarından Ankara-Kurtalan arasında 74 yıldır sefer yapan ekspresin, cazibesini artırmak için kolları sıvadı.

Yerli ve yabancı turistlerin, Güneydoğu'nun birbirinden güzel tarihi ve doğal güzelliklerini trene entegre edilecek otobüs turlarıyla gezebilmesi için yeni güzergahlar belirleniyor.

Kurtalan Ekspresi'nin son durağı olan Batman Garı'ndan otobüslerle alınarak bölge kentleri sırasıyla gezdirilecek olan turistlerin, dönüşleri de Diyarbakır Garı'ndan yine trenle olacak.

Tur kapsamında 5 gün bölge kentlerinde kalması planlanan ziyaretçilerin, her gün ayrı bir şehirde konaklaması sağlanacak.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) öncülüğünde bölgeye gerçekleştirilen ilk deneme turunun ziyaretçilerden büyük beğeni toplaması üzerine, seyahatlerin sonbahardan itibaren sistemli olarak başlatılması hedefleniyor.

"İller birbirine yakın"

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Türkiye'de yeni trendin trenle seyahat olduğunu söyledi.

Farklı yolculuklar yaşamak isteyenlerin düzenlenecek turlara ilgi göstereceğini belirten Çoban, çok kısa sürede Doğu Ekspresi'ne yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiğini hatırlattı.

Güneydoğu'daki illerin birbirine yakın olmasının bu kapsamdaki tur planlarını kolaylaştırdığını vurgulayan Çoban, şöyle devam etti:

"Doğu Ekspresi'ne ilgi nedeniyle bilet bulmak çok zor hale geldi. Güneydoğu'da da Kurtalan Ekspresi var. Şu an seyahat acenteleri bu anlamda çalışmalar yapıyor, bu yönde bir proje var. Özellikle Diyarbakır, Batman, Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa bu tura dahil edilecek. Bu bölgeyi kapsayacak bir tren seferi gerekiyor.

Şanlıurfa bölgenin merkezinde Diyarbakır'a, Mardin'e, Gaziantep'e ve Adıyaman'a yaklaşık 2'şer saat sürüyor. Bölgeye gelecek misafirlerimiz hem tren yolculuğunun zevkine ulaşacak hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bütün güzelliklerini tek seferde görmüş olacak."

"Zaman tünelinden geçiliyor"

Doğu Ekspresi ile seyahat edenlerin Kars, Ardahan ve Iğdır ile çevresini gezebildiğini anlatan Çoban, Kurtalan Ekspresi ile Güneydoğu'daki kentlerin hemen hemen tamamının görülebileceğini anlattı.

Güneydoğu'da 27 ayrı kültür ve medeniyetin izlerinin bulunduğunu vurgulayan Çoban, şöyle konuştu:

"Gaziantep bir başka güzel. Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman'ın kendine has özellikleri var ve bu kentler aslında bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler kendini adete bir zaman tünelinin içine girmiş gibi hissediyor. Misafirlerimiz trenle bir zaman tünelinin içinden geçmiş gibi bir atmosferi yaşayacak. Hem arkeolojik güzellikler hem inanç turizmi hem de gastronomi turizmiyle birleşen seyahat oldukça güzel ve keyifli olacaktır."

"Uzun vadeli tren turları planlıyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güneydoğu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Şemsettin Yıldız da bölgedeki turizmin gelişmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

Bölgenin turizm anlamında hak ettiği değere kavuşması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yıldız, bu kapsamda Kurtalan Ekspresi'ni daha faal hale getirmek için ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Yıldız, bölgeye trenle gerçekleştirilecek turları geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"29 Ekim 2018 için Kurtalan Ekspresi ile entegre tren turu rezervasyon aldık. Bunu daha fazla geliştirmek istiyoruz. Ayın belli günlerinde bölgedeki seyahat güzergahlarını da ayarlayarak trenle tur organizasyonları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bölgedeki bir çok ili kapsayacak uzun vadeli tren turları planlıyoruz. Bizim bölge Doğu Ekspresi'nin güzergahına göre daha avantajlıdır.

Doğu Ekspresi'nde çok fazla farklı mekan görme imkanı olmuyor ama bu tarafa gelindiği zaman Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman var. Herkesin bildiği GAP turlarını biz biraz da tren üzerinden devam ettirmek istiyoruz."

Kaynak: AA