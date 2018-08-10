Türkiye'nin en yaşlı hacı adayı kutsal topraklarda

Türkiye'nin en yaşlı hacı adayı 103 yaşındaki Ayşe Topsoy, Oğlu Şükrü Topsoy ve gelini Aysun Topsoy'la birlikte hac görevini yerine getirmek için Mekke'ye gitti.

Ayşe Topsoy, oğlunun elinden tutarak Mescidi Haram'a giriyor ve yürüyerek tavaf yapıyor, ilerlemiş yaşına rağmen zorunlu olmadıkça tekerlekli sandalye kullanmıyor.

"Yaşlanmayı beklemeyin, yaşlanınca zor oluyor"

Ayşe Topsoy, ilerleyen yaşının Kabe’yi tavaf etmesine engel olmadığını söyledi.

Sıcak havanın kendisini etkilemediğini belirten Topsoy, şunları anlattı:

"Ölsem ne olacak. Buraya Allah'ın uğruna geliyoruz. Kabe'yi görmek çok güzel. Tavafımı yaptım. Gençlere diyorum ki gelin buraya. Yaşlanmayı beklemeyin.Yaşlanınca zor oluyor. 10 yıl önce gelseydim (Nur Dağı) dağa çıkardım. Ama şimdi çıkamadım. Yaşlı olanlara da Allah yardım eder. Teheccüt namazına kalkıp dua etsinler. Gelsinler buraya."

"Gelme imkanları varsa, herkes yaşlı anne ve babalarını getirsin"

Ayşe Topsoy'un oğlu Şükrü Topsoy ise annesinin 103 yaşında olmasına rağmen umre ve nafile tavaflarında fazla zorluk yaşamadığını söyledi. Şükrü Topsoy, "Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geldik. Annem hac ibadetlerini genelde kendisi yapıyor. Zorlandığı zaman tekerlekli sandalye kullanıyoruz. Buraya gelmeyi çok arzuluyordu. 10 yıldır bekliyoruz. Kısmet bugünmüş. Gelme imkanları varsa, herkes yaşlı anne ve babalarını getirsinler" dedi.

Ayşe Topsoy'un gelini Aysun Topsoy ise kayınvalidesinin tavaflarını tek başına yaptığını belirtti. Topsoy, bazı zorlukları olsa da yaşlılara hizmet etmenin ayrı bir manevi lezzet verdiğini söyledi.

Kaynak: AA