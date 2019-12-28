Akdeniz bölgesinde etkisini sürdüren sağanaklar, Hatay'da etkili olmaya devam ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aralıklarla devam eden sağanakla birlikte oluşan gökkuşağı manzaraları, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

İskenderun'da körfez üzerinde yağmur bulutlarının hareketi ve gökkuşağının oluşumu hızlandırılmış çekim özelliği ile görüntülendi.

Körfezin bir kısmında yağmur etkisini sürdürürken güneşin kendisini göstermesiyle oluşan gökkuşağı, görenleri hayran bırakıyor. Yağmur bulutlarının ürkütücü görüntüsü ise bölgede etkisini sürdüren sağanağın şiddetini ortaya koyuyor.

Haber: Ahmet Seher