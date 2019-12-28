Yaşam
İskenderun Körfezi'nde gökkuşağı ve bulut manzarası28 Aralık 2019 Cumartesi 16:34 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 16:45
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağmurla birlikte ortaya çıkan gökkuşağının oluşumu, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Akdeniz bölgesinde etkisini sürdüren sağanaklar, Hatay'da etkili olmaya devam ediyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aralıklarla devam eden sağanakla birlikte oluşan gökkuşağı manzaraları, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
İskenderun'da körfez üzerinde yağmur bulutlarının hareketi ve gökkuşağının oluşumu hızlandırılmış çekim özelliği ile görüntülendi.
Körfezin bir kısmında yağmur etkisini sürdürürken güneşin kendisini göstermesiyle oluşan gökkuşağı, görenleri hayran bırakıyor. Yağmur bulutlarının ürkütücü görüntüsü ise bölgede etkisini sürdüren sağanağın şiddetini ortaya koyuyor.
Haber: Ahmet Seher
Etiketler: İskenderun Körfezi gökkuşağı