Hac ve umre ibadeti başta olmak üzere, son 5 yılda 2 milyon 334 bin 691 kişi "dini ziyaret" gerekçesiyle Türkiye'den çıkış yaptı, aynı dönemde 262 bin 494 bin kişi ülkeye ziyarette bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye'yi 46 milyon 112 bin 592 kişi ziyaret etti.

Son yıllarda artan turist sayısına, farklı turizm kollarında gerçekleştirilen ziyaretler de katkı yaptı. Sahil turizminden gezi ve eğlenceye, eğitimden sağlığa kadar uzanan ziyaret gerekçeleri arasında "inanç turizmi" kapsamında gerçekleştirilen seyahatler de yer aldı.

Tarihi ve kültürel mekanları gördüler

Hac ve umre ibadeti çerçevesinde Suudi Arabistan'ın belirlediği kontenjan dahilinde Türkiye'den çıkış yapanların yanı sıra, farklı dinlere mensup bireyler de tarihi ve kültürel mekanları görmek ve dini vecibelerini yerine getirmek amacıyla Türkiye'ye ziyarette bulundu.

Bu kapsamda, 2014-2018 yıllarında hac ve umre başta olmak üzere, toplam 2 milyon 334 bin 691 kişi "dini ziyaretler" için Türkiye'den çıkış yaptığını bildirdi.

Son 5 yıllık dönemde, 2015 yılı hariç, bu amaçla yurt dışına gidenlerin sayısında sürekli artış oldu. Yıllara göre çıkış yapanların dağılımına bakıldığında, 2014'te 430 bin 798, 2015'te 409 bin 345, 2016'da 442 bin 991, 2017'de 488 bin 104 ve geçen sene 563 bin 453 kişi "dini ziyaret" gerekçesiyle yurt dışına gitti.

Türkiye'deki dini mekanları gezdiler

Türkiye'deki dini ve kültürel alanları ziyaret etmek ve inançları kapsamında faaliyetlerde bulunmak üzere ülkeye gelenler de son dönemdeki turist sayısındaki artışa katkı sağladı. Son 5 yılda bu amaçla Türkiye'ye 262 bin 494 turist giriş yaptı. Dini gerekçelerle en fazla ziyaretin gerçekleştiği yıl 83 bin 180 kişiyle 2014 oldu. Geçen yıl 29 bini aşkın kişi "dini gerekçeler"le Türkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi. Tatillerini yapmak üzere ülkeye gelen ve ziyaretleri sırasında bu mekanlara gidenler ise söz konusu rakam içinde yer almıyor.

"İnanç turizmi" kapsamında Türkiye'ye gelenler İstanbul, İzmir, Hatay, Mardin, Şanlıurfa başta olmak üzere ülke genelinde yer alan ve "korunması gereken kültür varlığı" kapsamında bulunan 9 bin 876 yapıya ziyarette bulundu.

"Restorasyon çalışmaları ziyaretleri artırdı"

Turizmci ve Seyahat Acenteleri Derneği (TURSAD) Başkanı Cevat Engin Şahin, Türkiye'den yurt dışına "inanç turizmi" kapsamında çıkanlardan çoğunun hac vazifesini ve diğer dini vecibelerini yerine getirmek için gittiğini söyledi.

Şahin, "Teknik olarak bakıldığında, Türkiye'den çıkış yapanların seyahat nedenleri dini görev ama ülkemize gelenler çoğunlukla gezi amacıyla yani turistik faaliyetle buraya uğruyor" dedi.

Türkiye topraklarının, geçmişte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Şahin, şunları söyledi:

"Türkiye'de gezilmesi ve görülmesi gereken çok sayıda dinsel yapımız ve kültürel varlığımız var. Son dönemde artan restorasyon çalışmaları sonrası buralara ziyaretlerde artış oldu. Etkin tanıtım ve reklam faaliyetleriyle bu ilgi daha da artırılabilir."

Kaynak: AA