Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İdlibli sanatçı, Suriyeli sivillerin acılarını kum taneleriyle anlatıyor
[Fotoğraf: AA]
Suriye’nin İdlib şehrindeki kum sanatçısı Muhammed Said, iç savaşın sürmekte olduğu Suriye’de yerinden edilerek göç etmek zorunda kalan halkın yaşadığı acıları kum taneleriyle yaptığı resimlerle anlatıyor.
Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle halkın yaşadığı acılar sürüyor.
15 ay önce Maarratünnuman ilçesinden göç etmek zorunda kalan Muhammed Said, internetten izlediği videolarla öğrendiği kum sanatını halkının acılarını resmetmek için kullanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Amaç, halkın acılarını duyurmak
Said, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yıkılan evleri, sivillerin hayat mücadelesini ve sığınmak zorunda kaldıkları derme çatma çadırları kuma şekillendiriyor.
[Fotoğraf: AA]
Sanatçı, kumdan resimlerle Suriye halkının yaşadığı sorunları ve yaşamlarını duyurmayı amaçlıyor.
Etiketler: Suriye Savaşı Suriyeli Sığınmacı
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