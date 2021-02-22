İlde elektrik direkleri, yüksek yapılar, ağaçlar ve cami kubbesi gibi alanlar, ilkbahar aylarından itibaren çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Havanın soğumaya başlamasıyla göç etmesi beklenen leyleklerden 2'si, Sanayi Sitesi Camii'nin kubbesindeki yuvalarından çetin kış koşullarına rağmen 4 yıldır ayrılmadı.

"Leylekler, iklim koşullarının değişmesi nedeniyle yuvalarını terk etmiyor"

Caminin altında iş yeri bulunan esnaf Halim Gök, yıllardır leyleklerin kendilerine komşuluk yaptığını anlatarak, leyleklerin yuvasını terk etmemesini iklim koşullarının değişmesine bağladıklarını söyledi.

Halil Tekin de leyleklerin yıllardır göç etmemesine şaşırdıklarını söylerek, cami kubbesindeki yuvanın ilgi çektiğini belirtti.

"Bingöl'de bile leylek görebiliyorsak küresel ısınmanın arttığına dair belirtidir"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç da leylekler üzerine 15 yılı aşkın süredir çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Diyarbakır'daki leylek kolonisinin, Türkiye'deki sayılı kolonilerden olduğunu ve yaptığı çalışmalarda bazı ilginç sonuçlarla karşılaştıklarını aktaran Kılıç, leyleklerin bazılarının kışı Diyarbakır'da geçirdiğini aktardı.

Kılıç, şunları söyledi:

"Demek ki leylekler buraya da adapte olabiliyor. Bu, onun belirtisidir. Göç içgüdüsel bir olay. Bazı bireyler yavaş yavaş bu koşullara, soğuğa, yiyecek azlığına alışabiliyor. Tabii bunlardan türeyecek nesiller de yavaş yavaş o bölgenin kalıcı türleri olabilecek. Bingöl'de bile leylek görebiliyorsak bu, dünyada ekolojik koşulların değiştiğine, küresel ısınmanın arttığına dair belirtilerdir. Küresel ısınmanın bu belirtilerini ciddiye alarak, tedbirler almamız gerekiyor."

"Artık Anadolu'da sürekli bulunan yerli tür olarak kabul edilebilir"

İspanya ve Fransa'da da benzer durumların görüldüğünü dile getiren Kılıç, küresel ısınmasının etkisiyle leyleklerin artık Afrika'ya göç etmediğini belirtti.

Prof. Dr. Kılıç, leyleklerin yiyeceklerini şehir çöplüklerinden temin ettiğine dikkati çekerek, "Bunlar bizlere birer işaret. Dünyada ısınmadan yana bir artış var. Bu ısınmayla hayvanların, canlıların davranışlarında da değişiklikler görülüyor. Bingöl'de de rastlanan bu bireyler (leylekler) muhtemelen değişecek olan koşullara ait öncüler. Leyleklerden bazıları artık Anadolu'da sürekli bulunan yerli tür olarak kabul edilebilir" dedi.