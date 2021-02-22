Ufacık dünyalarına dağlar kadar büyük hayaller sığdıran Anadolu gençlerinin öyküsü.

Bozkırın ortasında umutlarla dolu bir hikâye ve o hikâyenin etrafında toplanmış; arkadaşlık, sevgi, bağlılık ve dayanışma ile evlerimize buyur ettiğimiz Gönül Dağı artık bir dizi olmanın çok ötesinde.

Mustafa Çiftçi’nin eserinden uyarlanan ve Anadolu hasbiliğini, harbiliğini, samimiyetini taşıyan yapım geniş kitleleri etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü yayınlanan 17. bölümünde dizinin kahramanlarından birinin elinde beyaz cama yansıyan Cengiz Aytmatov’un ‘Elveda Gülsarı’ kitabı dizinin takipçilerini heyecanlandırdı.

Binlerce kişi, güzel bir at ve bakıcısının hüzünlü hikâyesinin anlatıldığı kitabı internetten taradı. Dizinin yayında olduğu saatlerde ‘Elveda Gülsarı’ arama motorlarında yüzde yüzlük bir artışla arama kayıtlarına geçti.

Yayınevleri şaşkın

Cengiz Aytmatov’un klasik eserlerinden biri olan Elveda Gülsarı kitabına siparişler de artmaya başladı. Dizinin yayında olduğu saatler ve sonraki günlerde online satış yapan kitap sitelerinde eser pek çok kez sipariş edildi. Yayınevleri, kitaba bir anda artan talep karşısında şaşkın. Kitabın satışı birkaç katına çıktı.

Gülsarı’nın hüznü

Aytmatov’un eseri dizideki hüzünlü bir hikâye ile örtüşüyor.

Başroldeki amcaoğulları kasabanın elektriğini karşılamak için bir santral kurma hedefindedir. Bir arazi arayışına girerler ve en uygun alanı bulurlar, fakat burası yaşlı bir kadının tarlasıdır. Tarlayı kadından kiralayacaklardır, karşılaştıkları hazin hikâye ise herkesi derinden etkiler…

Evladını kaybetmiş Gülsarı ana bu acı gerçeği yıllarca kabullenemez, üzüntü onu yıpratır, aklı ona oyun oynar, her yeni doğan günde kızının yolunu gözler. Mucit gençler sayesinde kızının emaneti olan torununa uzun zaman sonra kavuşur. Aytmatov’un kitabı da hüzünlü bir öykü anlatıyor.

Kitaptaki kahramanlardan Tanabay yılkı atlara bakmakla görevli bir seyistir. Yılkıcı Turgay, Tanabay’a bir attan bahseder ve onu iyileştirmesini ister. Gülsarı adlı at özgürlüğün ve asaletin temsilcisidir. Tanabay Gülsarı’ya gözü gibi bakar ancak Sovyet rejimi tarafından elinden alınır. Gülsarı ise sürekli kaçmakta ve bozkıra gelmektedir. Bunun üzerine Gülsarı’ya ceza verilmiş ve iğdiş edilmiş, soyu kesilmiştir. Tanabay ise rejimle ters düşmüş ve parti rozeti elinden alınmıştır. Birbirine sıkıca bağlı ikili roman sonunda tekrar bir araya gelirler. Ancak ikisi de büyük acılar çekerek yaşlanmıştır…