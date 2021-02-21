Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ilan edilen “21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü” kapsamında kültürel çeşitliliğin korunması, dilsel çeşitliliğe ve kaybolma tehlikesi altındaki dillere dikkat çekilmesi amacıyla etkinlikler gerçekleştiriliyor.

2000 yılı itibarıyla kutlanan gün, bu sene “Eğitim ve toplumlarda kapsayıcılık için çok dilliliğin geliştirilmesi” temasıyla kutlanacak.

10 binden az konuşanı olan diller kayboluyor

Dünyada yaşayan ve konuşulan 7 bin civarında dil bulunduğuna dikkat çeken UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, bunlardan 2 bin 500’ünün konuşur sayısı azaldığı için kaybolma tehlikesi altında olduğunu açıkladı.

Dillerin kaybolmasının sosyal, siyasi ve ekonomik değişimler sebebiyle son 10 yılda giderek arttığı söyleniyor.

Türk dilleri ailesi de tehlike altında

UNESCO, bir dilin nesiller arası aktarımı için gereken minimum sayıyı 10 bin olarak görüyor. 10 binden daha az konuşanı olan dillerin ise kaybolduğu vurgulanıyor.

Bu kapsamda, Türk dilleri ailesine ait çok sayıda topluluğun dilinin yok olacak diller arasında olduğuna da dikkat çekiliyor.

200 civarında dilin konuşanına ulaşmakta zorluk yaşanırken, 1950’den bu yana kaybolan dil sayısı 250’den fazla.