Şehir tiyatrolarında sanat hayatına başladı, 1970'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla gönüllere taht kurdu.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Türk pop müziğinin yıldızlarından Serpil Barlas, İstanbul'da yaşam savaşını kaybetti.

64 yaşındaki sanatçının seslendirdiği nice şarkılar hafızalara kazındı. Özellikle 'Oldu Olanlar' parçası dillerden düşmedi.

1978'de Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finaline "Yaşamaya Bak" isimli şarkı ile katıldı.

Sosyal sorumluluk projeleri ile birçok konuya dikkat çekti

Serpil Barlas 21 yaşında ABD'ye gitti, 15 yıl boyunca müzik çalışmalarını orada sürdürdü.

Türkiye'ye döndükten sonra, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri ile birçok konuya dikkat çekti.

Eşi, ünlü müzisyen Uğur Dikmen'le yaptığı albümlerde de bu konuları öne çıkardı. "Benim Adım İnsan", "Sahipsiz Çocuklar", "Bosna" adlı şarkıları ile farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Serpil Barlas'ın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Cenazesi yarın Feriköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.