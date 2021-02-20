En çok izlenen çocuk kanalı olan TRT Çocuk’ta çizgi filmler, çocukların yararını gözeterek yapılıyor. Senaryolar kanalın pedagogları tarafından incelenirken teknik süreçte de onlarca animasyon sanatçısı görev alıyor.

Her çizgi film pedagoglar tarafından inceleniyor

Çizginin filme uzanan yolculuğu senaryo yazımıyla başlıyor. TRT Çocuk için içeriğin çocuklara ışık tutması, izlenme kaygısından önce geliyor.

Çizgi filmlerle eğlendirmenin yanı sıra çocuklara bir şeyler öğretmek de hedefliyor. Bu anlamda hazırlanan senaryolar birçok pedagog tarafından incelendikten sonra filme dönüştürülüyor.

Resimler çizilip hareket veriliyor

Senaryo bitince görevi animasyon sanatçıları devralıyor. Mati, Hale ve Sevim gibi sevilen karakterlerin iskeleti oluşturulup üç boyutlu programlarda mekânlar tasarlanıyor. Daha sonra her ikisi de birleştirilerek hareket veriliyor.

Bütün kareler bilgisayarlar tarafından işlendikten sonra tüm bu karelerin birleştiği renk balansının yapıldığı ve müziklerle birleştiği final kısmına geçiliyor.Seslendirme sanatçılarının karakterlere ruhunu katmasıyla da süreç tamamlanmış oluyor.

Rafadan Tayfa, Yade Yade ve severek izlenen daha onlarca çizgi film, uzun bir serüvenden sonra ekranlara geliyor.

