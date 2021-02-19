66 yaşındaki tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı tedavi gören Toygun Ateş'in vefat ettiğini duyurdu.

Beytur, Ateş'in 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Film çekiminde koronavirüs olduğunu öğrenmişti

Film çekimleri için Malatya'ya giden Toygun Ateş'in rahatsızlanması üzerine koronavirüs testi yapılmıştı.

6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan Ateş, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde solunum cihazına bağlanmıştı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Film çekimlerine ara verildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekilen Gizemli Köy filminin yönetmeni Okan Ege Ergüven, yaklaşık 3 aydır filmin çekimlerinin sürdüğünü, Ateş'te halsizlik olduğunu fark edince çekimleri iptal ettiklerini anlattı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı testin pozitif çıkması üzerine Toygun Ateş'in hastaneye kaldırıldığını dile getiren Ergüven, "Sette zaten koronavirüs nedeniyle az kişiyle çalışıyoruz. Bugün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çekimlere ara verdik." diye konuştu.