İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenen “Mukaddes Yol: Osmanlıdan Günümüze Kâbe Örtüleri ve Hac Hatıraları Sergisi” İstanbul Sultanahmet’te bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açıldı.

Bir ay boyunca açık kalacak sergi, hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında salgın tedbirleri eşliğinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Sergimize herkesi bekliyoruz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sergiye ilişkin açıklamasında “Mensubu olduğumuz kültür ve medeniyet dünyasının değerlerini yeni nesillerle buluşturmayı önemsiyoruz. Sergide yer alan eserler, inanç dünyamızın yanı sıra sanat alanında da kıymetli ve özel bir yere sahip. Mukaddes yolculuğun hatıralarını yakından görme fırsatı sunan sergimize herkesi bekliyoruz” dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Tarihi bir yolculuk

Sergide kutsal topraklar Mekke, Medine ve Kudüs ile ilgili Osmanlı döneminden günümüze uzanan tarihi bir yolculuğa çıkılıyor.

Koleksiyoner Bekir Kantarcı’nın yaklaşık otuz yıllık bir zaman diliminde yurtdışı ve yurtiçinden edindiği nadide eserlerden derlenen serginin küratörlüğünü Hasan Mert Kaya üstlendi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Mukaddes Yol Sergisi’nin kurgusu ‘’Yol’’ metaforu üzerinden oluşturuldu. Asırlarca kutsal topraklara hizmet götüren Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’dan başlayan yolculuğun anlatımı ile başlayan sergi; Surre Alayı ve Mahmil-i Şerif’in Hicaz’a doğru yola çıkışı, tarihi hicaz demiryolu, Osmanlı’nın kutsal beldelere yaptığı hizmetler, Osmanlı dönemi Kâbe ve Hz. Muhammed’in Kabir (Ravza) örtüleri, Osmanlı sonrası Kâbe örtüleri, kutsal topraklara ait obje ve hatıralar, eski dönem nostaljik hac hediyelikleri, sanatta Kâbe ve kutsal topraklara olan sevgiyi işleyen eserlerin tanıtıldığı bölümlerden oluşuyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ana sergi alanına ek olarak Kâbe’nin tarihi geçmişinin ve kutsal topraklardaki önemli Osmanlı dönemi hizmetlerinin anlatıldığı video ve infografik alanı da ziyaretçileri bekliyor.

İnanç ve sanat dünyamızın nadir eserleri

Serginin öne çıkan eserleri arasında Bekir Kantarcı Koleksiyonu’ndan farklı dönemlere ait son derece nadir Osmanlı dönemi Kâbe örtüleri, Kâbe’yi süsleyen kemer kuşak yazılarından örnekler, Kâbe örtüsünün özel köşelerini oluşturan panolar, Surre Alayı çanta ve sandıkları, Hicaz demiryoluna ait çeşitli madalya ve belgeler, Osmanlı’nın Hicaz’ı idare ettiği günlere ait resmi yazışma belgeleri ile yine Osmanlı dönemi Hac Vekâletname ve şehadetnameleri yer alıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yine sergi kapsamında Osmanlı dönemi meşhur hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye ait Kâbe tasvirli bir Hilye-i Şerif ile Mescid-i Nebevi’nin yazılarını yazan hattat Abdullah Zühdi Efendi’nin eserleri de ziyaret edilebiliyor.

Ait olduğumuz kültür ve medeniyet dünyasında inancın yanı sıra sanat alanında da kıymetli ve özel bir yeri olan kutsal toprakların tanıtımının yapıldığı sergi video filmler ve görsel tanıtım alanları ile oldukça zengin bir içeriği ziyaretçilerle buluşturuyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]