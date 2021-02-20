Macaristan'dan iadesi sağlanan 412 eser, resmi temasları dolayısıyla Macaristan'a gidecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na 25 Şubat'ta törenle teslim edilecek. Bakan Çavuşoğlu, eserleri Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'dan teslim alacak.

Roma dönemine ait mermer heykel başı, mermer figürin, metal, ahşap ve taş buluntular ile sikkelerden oluşan eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilecek.

Tarihi miras, Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenecek.

Bakanlık tarihi eser kaçakçılarının peşini bırakmıyor

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matiz'in iade sürecinin hızlanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığına destek verdiği eserler, 2015 yılında Macaristan gümrüğünde yakalandı.

Macaristan kolluk birimlerinin yaklaşık 6 yıl önce bir Türk vatandaşının aracında yaptığı aramada tespit ettiği eserler, Macaristan Interpolü tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığına haber verildi.

Eserlerin Anadolu kökenli olduğu, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı tarafından hazırlanan uzman raporlarıyla tespit edildi.

Bakanlık, olaya karışan kişi hakkında da suç duyurusunda bulunmuş, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık hakkında 5 yıl mahkumiyet kararı verilmişti.