İzmir'de 25 yıldır mali müşavirlik yaparken, stresten kurtulmak için hobi olarak evinde ağaç oymacılığına başlayan 48 yaşındaki Sermet Biter, bir süre sonra atölye kurdu.

[Fotoğraf: AA]

Özel ilgisi dolayısıyla sadece zeytin ağaçları üzerinde çalışan Biter, odunculardan aldığı zeytin ağaçlarını oymadan önce kurumaları için 2 yıl bekletiyor.

Bir yandan haftanın 2-3 günü mali müşavirliğe devam eden Biter, diğer yandan da haftanın diğer günleri stres atmak amacıyla yaptığı ürünleri Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde açtığı iş yerinde satıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Evdeki küçük tadilatlara bile usta çağırıyordum"

Sermet Biter, mesleğin stresinden kurtulmak amacıyla ahşabı çok sevdiği için ağaç oyma işiyle uğraşmaya başladığını, zamanla ustaları gezip yeni şeyler öğrenerek kendisini geliştirdiğini söyledi.

6 yıl önce çivi bile çakamadığını ifade eden Biter, şöyle konuştu:

"Daha önce evdeki küçük tadilatlara bile usta çağırıyordum. Şimdi hepsini kendim yapabiliyorum. Zeytin köklerinden dekoratif oymalar, zeytin tabakları, çatal, kaşık, kesme tahta yapıyorum. Yine zeytin köklerindeki harekete bakarak şekillerini bozmadan heykel yapmaya çalışıyorum."

Biter, zeytin ağaçlarını odunculardan aldığını, donma ve çatlama gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak amacıyla ağaçların 2 yıl kurumasını beklediğini anlattı.

Eserleriyle aynı zamanda geri dönüşüm de yaptığına dikkat çeken Biter, böyle değerli bir ağacın kül olmasını engellediğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Biter, ürünlere şekil verdikten sonra üzerine sadece zeytin yağı sürdüğünü aktararak, "Zımpara işlemi bittikten sonra yağı sürüyorum. Herhangi bir kimyasal kullanmıyorum. Alan tüketiciler de arada zeytin yağı sürerek bakımını yapabilir" dedi.

Ürünleri yapmak için bazen 2 gün uğraştığını dile getiren Biter, hobi arayan herkese bu işi önerdiğini, meslektaşlarının da kendisine imrendiğini sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA