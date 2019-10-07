Dağların arasında kurulu Ovacık'ta, ekimin gelmesiyle kendini iyice hissettiren sonbahar, doğada seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Her mevsim farklı güzelliklerin yaşandığı, çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ilçede, sarının tonlarına bürünen kavak, söğüt ve meşeler güzel görüntü oluşturuyor.

[Fotoğraf: AA]

İlçede sarı, kahverengi ve kırmızı tonlarının ağırlık kazandığı Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Dağları, Munzur Gözeleri ve Mercan Vadisi hem hafta içi hem de hafta sonlarında çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğa tutkununu ağırlıyor.

Gün boyu tabiatın sunduğu görsel güzellikler arasında vakit geçiren ziyaretçiler, gönüllerince piknik yapıp gezerek sonbaharın tadını çıkarıyor.

[Fotoğraf: AA]

Yörede kışın habercisi olarak bilinen ve 500 ile 3 bin rakım arasındaki çayırlık, orman açıklıkları ile yamaçlarda yetişen beyaz ya da mor vargit çiçekleri de görenleri cezbediyor.

Doğaseverlerden Hıdır Eren, Ovacık'ın doğasıyla göz kamaştırdığını söyledi.

İlçenin her mevsim güzel olduğunu belirten Eren, "Munzur Vadisi Milli Parkı müthiş. Çok değişik bitki ve hayvan türleri var, el değmemiş doğasıyla gerçekten insanı cezbediyor. Sonbaharda da o vadiden geçmek büyük keyif. Ovacık'ta doğa rengarenk" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA