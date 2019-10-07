Sultangazi Belediyesi İzcilik Spor Kulübü'nde "oymakbaşı" da olan Hz. Ali Camii imamı İbrahim Sürün, çocukların camiye yönlendirilmesi gerektiğinden hareket ederek, vaktinin büyük kısmını onlar için harcıyor.

Sürün, Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı'ndaki İzci Kampı'nda çocuklara öğrettiği izciliğin yanı sıra 10 yıl güreş hakemliği, 2 yıl da antrenörlük yaptı. Turnuva ve şampiyonalarda çeşitli dereceler elde etti.

Kampta öğrencilere bir yandan izcilik eğitimi veren Sürün, diğer yandan değerler eğitimi konusunda bilgiler aktarıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Oymakbaşı olarak görev yapıyorum"

Hz. Ali Camii imamı Sürün, 33 yıllık imam olduğunu söyledi. Resmi olarak 8 yıldır izcilik yaptığını belirten Sürün, "Türkiye İzcilik Federasyonunun izci kurslarına katılarak liderlik kursu aldım. Bunu ilerleterek oymakbaşı kursuna katıldım. Bu kursu da başarıyla tamamladıktan sonra oymakbaşı olarak görev yapıyorum" dedi.

Sürün, izcilik faaliyetlerini yazın okullar tatilken sürdürdüklerini aktararak, izcilik eğitiminde öğrencileri sürekli organize ederek kızlar ve erkeklerin 1 hafta aralıklarla eğitimlere devam ettiğini anlattı.

Doğayı çok sevdiğini ve yaz tatillerini kamp yaparak da geçirdiğini dile getiren Sürün, şehirlerde betonların arasına sıkışan çocukları doğayla buluşturarak rahatlamalarını sağlamak gerektiğini, böylelikle yaşayarak ve görerek çocukların birtakım becerilerinin de gelişeceğinin altını çizdi.

Sürün, izciliğin temel ilkelerinden birinin yaşayarak öğrenme olduğuna dikkat çekerek, bu şekilde doğayla yaşamayı öğrendiklerini ve öz güvenlerinin arttığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

"Kampta öğrencilere değerler eğitimi de öğretiyoruz"

"Çocukları izcilikle camiye teşvik ediyorum" diyen İbrahim Sürün, şöyle konuştu:

"Buraya gelenlerin çoğu izcilik faaliyetleriyle ilgilendiğim için camimizi de tercih ediyor. Suriyeli öğrenciler de kamplarımıza katılıyor. İzcilikte çok önemsediğim bir konu var; 'Değerler Eğitim İstasyonu'. Bu çok önemli. Burada isteyen namaz kılıyor, kimseye zorlama yapılmıyor. Bu istasyona geldiklerinde tefsir, hadis, edep, ahlak gibi dini konulardan birini belirleyip anlatıyoruz. Kampta öğrencilere bir yandan izcilik eğitimi verirken, diğer yandan değerler eğitimini öğretiyoruz."

Kamp boyunca yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığını anlatan Sürün, ücretsiz olan kampa katılmak isteyenlerin belediyeye başvurmalarının yeterli olacağını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Sürün, izcilik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlardaki çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Alanında uzman kişileri getirterek, camimizin altında mahalleliye konferanslar veriyoruz. Yardıma muhtaç kişilere yönelik faaliyetlerde de bulunuyorum. Suriyeli kardeşlerimiz geldikten sonra onlara yoğunluk vermeye başladık. Yaklaşık 150 Suriyeli ailenin ihtiyaçlarını karşıladım, sağlık ve yakacak tedariki konularında yardımcı oluyorum. 80'e yakın Suriyeli yetim tespit ettik. Bunları rutin şekilde ziyaret ediyorum. 2 yıl İSMEK'te Arapça dersi verdim. 'Okul-Cami Buluşması' altında mahallemizdeki bazı okullarda veli ve öğrencilere yönelik sohbet ve seminerler vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda ilçe müftülüğünün gençlik koordinatörlüğünde de görev yapıyorum."

İbrahim Sürün, 29 yıldır görev yaptığı camiye ilk geldiğinde 80 metrekarelik cami ve bidonların üst üste konulmasıyla inşa edilmiş minareyle karşılaştığını vurgulayarak, "Göreve başladıktan sonra caminin yeniden yapımı için girişimlerde bulundum. Derslik, kütüphane, konferans salonu, lojmanın yer aldığı ve aynı anda yaklaşık bin 500 kişinin namaz kılabileceği Hz. Ali Camii'nin açılmasına katkı sağladım" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA