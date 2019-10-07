Erzurum'da yaşayan Elif Yılmaz, Mutlu Gül ve Gökmen Gerni, daha önce kıyafet kampanyası düzenledikleri kırsaldaki çocuklar için bu kez "Mutsuz Çocuk Kalmasın" sloganıyla proje hazırladı.

Geçen ay Çat ilçesine bağlı 3 mahalleye giden 3 arkadaş, hafta sonu Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Acı Mahallesi'ni seçti.

Kendi imkanlarıyla topladıkları oyuncakları araçlarına dolduran Elif Yılmaz, Mutlu Gül ve Gökmen Gerni mahalleye gitti.

3 arkadaş, mahalledeki cami hoparlöründen oyuncak dağıtımı için çocuklara çağrı yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Kısa süre sonra toplanan çocuklara oyuncakları dağıtan arkadaşlar, ardından onlarla oyunlar oynadı.

Çocuklarla topaç çevirip bilye oynayan 3 arkadaş, bunların çocukluk oyunları olduğunu belirterek, günümüz çocuklarının da bu oyunları görmesini istediklerini söyledi.

Acı Mahallesi'nde 250 çocuğa oyuncak dağıttıklarını belirten Elif Yılmaz, "Çat ilçesine bağlı mahallelerden sonra Pasinler ilçesi Acı Mahallesi'nde çocuklara oyuncak dağıttık. Onların yüzündeki mutluluk bizleri de sevindirdi. Projemize vatandaşların desteği devam ettikçe çocuklarımızı oyuncaklarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Kaynak: DHA