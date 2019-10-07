İznik'te üzerinde Nikaia figürü olan madeni para bulundu07 Ekim 2019 Pazartesi 10:08 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 11:48
30 yaşındaki Rıdvan Karakaş, Bursa'nın İznik ilçesinde yürürken tarihi madeni para buldu. Paranın 2 bin 300 yıllık olabileceği düşünülüyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Rıdvan Karataş'ın bulduğu para, ilçede heyecan yarattı.
Karataş, Roma Antik Tiyatrosu'nun önünden geçerken yerde duran cismi fark etti. Eline alıp temizledi. Üzerinde, İznik kentinin kurucu kraliçesi Nikaia'nın figürünü gördü.
"İlk başta temizlerken ikiye ayrıldı. Birleştirdiğimiz zaman İznik'in eski adı olan Nikaia yazısı görünüyor."
Rıdvan Karataş, parayı İznik Müze Müdürlüğüne teslim etti. İznik, milattan önce 316 yılında kuruldu, 301'de "Nikaia" ismini aldı. Paranın o dönemlere ait olabileceği değerlendiriliyor. Kesin sonuç, arkeologların incelemelerinin ardından ortaya çıkacak.
Kaynak: TRT Haber