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"Her Pedal Bir Kitap" etkinliğiyle köy okulları için kitap topladılar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin düzenlendiği bisiklet etkinliğine katılan 2 bin 500 kişinin beraberinde getirdiği kitaplar, köy okullarına gönderilmek üzere toplandı.

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&quot;Her Pedal Bir Kitap&quot; etkinliğiyle köy okulları için kitap topladılar

Kitle sporlarını sosyal sorumlulukla birleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gültepe Parkı'nda "Her Pedal Bir Kitap" etkinliği düzenledi. 

Köy okulları için kitap toplandı

Programa katılan yaklaşık 2 bin 500 kişi, köy okulları için yanlarında kitap getirerek kampanyaya destek oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, bir koli kitapla kampanyayı destekledi.

"Etkinlikler halkın katılımıyla anlam kazanıyor"

Tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Çelik, Spor AŞ'nin bir yıl içinde gerçekleştirdiği etkinliklere yaklaşık 500 bin kişinin katıldığını söyledi.

Etkinliklerin halkın katılımıyla anlam kazandığını ifade eden Mustafa Çelik, "Etkinliklerimize sosyal bir tema da yüklüyoruz. Daha önce yaşlılarımızın katılımıyla etkinlik yaptık. Düzenlediğimiz yürüyüşte kan bağışı gerçekleştirdik. Otizmli çocuklarla, Sevgi Evlerindeki çocukların katılımıyla doğa kampları gerçekleştirdik. Tüm bu etkinlikler sosyal bağımızın güçlenmesine de katkıda bulunuyor" dedi.

Etkinlikte toplanan kitapların köy okullarına ulaştırılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Çelik, kayseri, her pedal bir kitap, bisiklet
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