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Askerlik arkadaşları 32 yıl sonra birlikte "içtimaya çıktı"

Batman Kozluk 5. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda 1985-1986 yıllarında askerlik yapan 118 arkadaş, Afyonkarahisar İhsaniye'de buluşup anılarını tazeledi.

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Askerlik arkadaşları 32 yıl sonra birlikte &quot;içtimaya çıktı&quot;

Sosyal medya üzerinden kurdukları "Kozluk Asker Arkadaşları" grubuyla birbirleriyle irtibata geçen eski askerler, her yıl buluşmayı gelenek haline getirdi.

32 yıl sonra "içtimaya çıktılar"

Afyonkarahisar'ın Yaylabağı beldesindeki termal bir otelde bir araya gelen 118 askerlik arkadaşı, kendilerine özel yaptırdıkları beyaz tişörtlerle 32 yıl sonra tekrar "içtimaya çıkarak" şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

81 ilden asker arkadaşları bir arada

Otelin bahçesinde askeri yürüyüş yapan grup, komando marşını yüksek sesle söyledi. Buluşmada askerlik anıları da konuşuldu.

Kozluk'ta askerliğini jandarma komando çavuş olarak yapan Necdet Çevik, Türkiye'nin 81 ilinden askerlik arkadaşlarının gönül birliği için bir araya geldiğini söyledi.

"Askerlik yeri 'peygamber ocağı' diye tabir edilir"

Askerlik dönemlerinde PKK terör örgütüne ciddi kayıplar yaşattıklarını anlatan Necdet Çevik, şöyle konuştu:

"Oradaki milli ruhla, dağlarda aç ve susuz kaldık. Sırtımızda 35 kilogram yükle gece gündüz, kar kış demeden mücadele etmemiz bizi birbirimize bağladı. Ana temamız bağlılık ve kaynaşma. Osmanlı'dan bugüne gelen milli birliğimizde, askerlik yeri 'Peygamber ocağı' diye tabir edilir. Bu milli ruh bizi bugün aynı karede buluşturdu."

"Birbirimize canımızı siper ettik"

Kozluk'ta askerliğini jandarma komando onbaşı olarak yapan Ali Gürpınar da, Türkiye'ye örnek olacak birlik ve beraberlik içinde bulunduklarını söyledi.

"Hep beraber toplanarak buraya geldik. İşte ispatı; 118 kişi buradayız. Dünyada böyle bizim gibi manevi değerleri olan hiçbir kimse, ülke yok. Biz bunu yakaladık. Geleneğimizle, göreneğimizle, vatanımızla ve bayrağımızla biz hep biriz. Terör operasyonlarında birbirimize canımızı siper ettik. Birimiz uyudu, birimiz vatanı bekledik." 

Kaynak: AA

Etiketler: sosyal medya, içtima, askerlik arkadaşları, asker, afyon
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