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Sivas'ta 46 yıl önce mezun olan 25 kişi aynı sınıfta bir araya geldi

Sivas'ta bir ilkokuldan 46 yıl önce mezun olan 25 kişi, yıllar sonra bir araya gelerek hasret giderdi.

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Sivasta 46 yıl önce mezun olan 25 kişi aynı sınıfta bir araya geldi

Sivas'ta 1972 yılında mezun oldukları okulda buluşan 25 kişi, ders zilinin çalmasıyla sınıfa geçip sıralara oturarak yıllar sonra aynı heyecanı yaşadı.

O dönem ilkokul olarak hizmet veren Ziya Gökalp Ortaokulu'nda buluşan 25 kişi, bahçede sıra oldu.

Okulun armasının yer aldığı tişörtler giyen mezunlar, ders zilinin çalmasıyla sınıflara geçti.

Okulda bir dönem görev yapan emekli öğretmen Hatice Alpan, sınıfta yoklama aldı.

Mezun oldukları okulda 46 yıl sonra bir araya gelen mezunların, heyecanlandıkları ve duygulandıkları gözlendi.

Organizasyonu gerçekleştiren mezunlardan Ömer Faruk Çınargil, "1967 yılında okula başladığımız arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yaklaşık 51 yıl önce tanıştık. Mezun olduktan sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

46 yıl sonra Sivas'a gelerek hasret giderdiklerini belirten Çınargil, birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdiklerini söyledi.

Çınargil 43 kişilik bir sınıfta eğitim gördüklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Güzel ve eğitim kalitesi yüksek bir sınıftı. Nitekim bu grubun içerisinde profesör unvanlı akademisyenlerimiz, iş adamlarımız, bürokrat ve memurlarımız var. Üçer beşer kişilik gruplar halinde temasımızı hiç koparmadık. Sosyal medyanın gücüyle iletişimi sağladık."

Kaynak: AA

Etiketler: Ziya Gökalp Ortaokulu, Sivas, sınıf, öğretmen, mezun
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