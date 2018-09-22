Tereyağı ile mısır ununu birleştiren lezzet: 'Pum Pum Çorbası'

Yeşilin ve tarihin içe içe olduğu sular şehri Bartın'da, "pum pum çorbası" ve bazı unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetler, gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

Tereyağı, mısır unu ve suyun birleşimiyle hazırlanışı çok pratik olan "pum pum çorbası", kızartılmış ekmek ve rendelenmiş kaşar ilavesiyle daha lezzetli hale geliyor.

Bartın Belediyesi kentin unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri olan "pum pum çorbası, maydanozlu köfte, mantı, tatlı börek ve ağda"nın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla coğrafi işaretleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın gastronomisindeki yemeklerin hepsinin lezzetli olduğunu söyledi.

"Pum pum çorbası"nın Bartın gastronomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akın, "Pum pum çorbası dediğimiz bir çorbamız var bizim mısır unuyla beraber ve tereyağıyla beraber yapılan bir çorbadır. Bu yemeğimiz hem el çabukluğu ile yapılabilmesi hem de çok fazla çeşitlerin olmadığı zamanlarda eskilerden gelen ama şu an unutulmaya yüz tutmuş bir yemeklerden birisidir" dedi.

"Bu lezzetleri unutmayalım"

Gastronomi anlamında kente has bazı yemeklerde coğrafi işaretleme yapıldığını bazı lezzetlerde ise çalışmalarının sürdüğünü belirten Akın, şunları söyledi:

"Biz gastronomi anlamında bu yöresel yemeklerimizi coğrafi işaretleme denen işaretlemeye sokmak istiyoruz. Bir başka yöresel lezzetlerimiz ağda ve baklava tatlımızı coğrafi işaretlemeye soktuk. Düşünüldüğünde her tarafta tatlı var. Bartın olarak çok güzel lezzetlere sahip bir gastronomi var. Biz de belediye olarak, bu lezzetlerimizi coğrafi işaretlemeler olarak çalışmalar yapıyoruz. Bu lezzetler bizim atalarımızdan kalan ama bugün pek yapılmayan lezzetler. Bugün gençlerimiz maalesef fastfood dediğimiz hazır yiyeceklere yönelmiş vaziyette, yöresel lezzetler hem sıhhi hem güzel hem de lezzetlidir. Ben bu lezzetleri unutmayalım diyorum."

Kaynak: AA